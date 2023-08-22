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Giriş Tarihi: 22.8.2023 19:43

Meta, Threads'in web sürümünü yayımlamaya hazırlanıyor

Meta'nın, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna rakip olarak kullanıma sunduğu Threads'in web sürümünü yayımlamaya hazırlandığı bildirildi.

AA
Meta, Threads’in web sürümünü yayımlamaya hazırlanıyor

ABD basınında çıkan ve Meta yetkililerine dayandırılan haberlerde, Threads'in kullanıcılarına bilgisayarlarından erişim imkanı tanıyacak sürümünün birkaç gün içinde çıkarılacağı aktarıldı.

Web sürümüne, Threads.net adresi üzerinden erişileceği belirtilen haberlerde, bu versiyonun gelecek haftalarda mobil uygulamaya daha çok benzeyecek şekilde iyileştirileceği ifade edildi.

Meta, eski adı Twitter olan X'e rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i 5 Temmuz'da kullanıma sunmuştu. Threads, piyasaya sürüldüğü ilk hafta 100 milyon kullanıcı sayısını aşarken, sonraki haftalarda büyüme ve katılımda yavaşlama görülmüştü.

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, ağustos başlarında şirketin Threads'in bir web sürümü üzerine çalıştığını belirterek, uygulamayı daha ilgi çekici hale getirmeye çalıştıklarını vurgulamıştı.

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Meta, Threads'in web sürümünü yayımlamaya hazırlanıyor
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