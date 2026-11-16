Meta’ya İtalya’dan 805 milyon euro ceza

İtalya
Verileri Koruma Kurumu, Meta
şirketine Facebook
'un, Android kullanıcılarının galerilerindeki fotoğraf ve videolara özel izin almadan eriştiği gerekçesiyle 805 milyon euro para cezası verdi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu izin gerektirmeyen özelliğin 60 gün içinde devre dışı bırakılmasına hükmedildiği belirtildi. Cezanın temelinde, Facebook uygulamasının, Android cihazları olan İtalyan kullanıcıların akıllı telefonlarında depolanan fotoğraf, video ve ilgili verilere özel izin almadan ve kullanıcıları yeterince bilgilendirmeden erişmesi olduğu ifade edildi. Bu kararın, 2023 yılından itibaren kullanıma sunulan "Facebook'ta gezinirken galeriden öneriler al" özelliğiyle ilgili olduğu aktarıldı. Uygulamanın bu özelliğine ilişkin soruşturmanın, Bolzano Tüketici Hakları Koruma Merkezi'nin Temmuz 2025'te yaptığı ihbar üzerine başlatıldığı kaydedildi.