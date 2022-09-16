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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Mete Vardar TGA’ya aday

Mete Vardar TGA’ya aday
JOLLY Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yeni döneminde yönetim kuruluna aday olduğunu duyurdu. Adaylığıyla ilgili yazılı açıklama yapan Vardar, "'Önce ben' diyen bir zihniyetin bu ülkeye bir faydası olmaz. Biz bir bütünün parçalarıyız. Hep birlikte güçlüyüz, hep birlikte varız. Biz TGA'da seyahat acentelerinin tamamının en doğru şekliyle temsil edilmesinin taraftarıyız. Geleceği hep birlikte şekillendirme fırsatı bizlerin elinde. Turizmin kalbinin daha sağlıklı atabilmesi için tıkanan damarları artık açalım. İşte buradan hareketle ben Mete Vardar olarak, siz değerli acenteci dostlarımın teveccüh ve desteği ile TGA'nın yeni döneminde adayım. Burada acentelerimizin haklarını korumak, sesini daha güçlü duyurmak için var gücümle çalışmaya hazırım. Gelin turizmin kalbini korumak için damarların yolunu hep birlikte açalım" ifadelerini kullandı.
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Mete Vardar TGA’ya aday
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