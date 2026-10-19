MetropolCard ve Bilet.com’dan yeni dönem: Yemekten seyahate, mobiliteden deneyime uzanan yeni nesil fayda ekosistemi

MetropolCard ve Bilet.com, kullanıcıların günlük yaşamdan seyahate, ulaşımdan konaklamaya, mobiliteden etkinlik ve deneyimlere kadar uzanan ihtiyaçlarını daha bütünsel bir yapıda buluşturacak yeni dönemin ilk adımını attı.

16 Ekim'de Altunizade Suites Istanbul, Curio Collection by Hilton'daki çok boyutlu dijital deneyim alanı The Cube'da gerçekleştirilen lansmanda; iş dünyasının önde gelen temsilcileri, iş ortakları, sektör paydaşları ve basın mensupları bir araya geldi. Marka stratejisi, yaratıcı iletişim ve marka deneyimi alanlarında bütünsel hizmet veren bağımsız kreatif ajans The Third Creative Club (TTCC) iş birliğiyle hayata geçirilen lansmanda, inovasyon ve teknolojiyi merkeze alan çok boyutlu dijital deneyim kurgusu, MetropolCard ve Bilet.com'un dönüşüm yolculuğunu ve ortak gelecek vizyonunu katılımcılarla buluşturdu.

Gecenin merkezinde yer alan dijital deneyim kurgusunda MetropolCard'ın "Türkiye'nin Yemek Kartı" kimliğinden başlayan dönüşüm yolculuğu; çalışan faydaları, dijitalleşme, sürdürülebilirlik, PowerPay, Bilet.com, stratejik iş birlikleri, yapay zeka yatırımları ve gelecek vizyonu üzerinden anlatıldı.

Fayda, hayatın yeni alanlarına taşınıyor

81 il ve 922 ilçede, 50 bini aşkın üye iş yeriyle faaliyet gösteren MetropolCard; güçlü dijital kullanıcı ekosistemiyle yemek kartı alanında sahip olduğu deneyimi, yeni nesil fayda ve teknoloji çözümleriyle genişletiyor.

Şirketin son dönemde çalışan faydaları, dijital ödeme teknolojileri, sürdürülebilirlik ve PowerPay ile elektrikli mobilite alanlarında gerçekleştirdiği yatırımlara şimdi Bilet.com'un seyahat ekosistemi de ekleniyor.

Yeni dönemde hedef; kullanıcının öğle yemeğinden uçak biletine, günlük ihtiyaçlarından yurt dışı seyahatine, şehir içi ulaşımından hafta sonu planlarına kadar hayatındaki çok daha fazla ana dokunabilmek.

Bilet.com seyahatin ötesine uzanan bir ekosistem sunuyor

Bilet.com; seyahat, ulaşım, konaklama ve deneyim ihtiyaçlarını tek noktada buluşturan bir seyahat ekosistemi olarak konumlanıyor. Platform; uçak ve otobüs biletlerinden feribota, otel rezervasyonundan araç kiralama ve havalimanı transferine, İstanbulkart bakiye yüklemeden etkinlik, konser ve tiyatro biletlerine kadar farklı ihtiyaçları aynı dünyada bir araya getiriyor.

Bilet.com'un mevcut ekosisteminde 450'nin üzerinde otobüs firması ve on binlerce rota bulunurken; konaklama tarafında 1,5 milyonun üzerinde otel seçeneği sunuluyor. Araç kiralama tarafında ise 200'ü aşkın firma ve binlerce teslim noktası kullanıcılarla buluşuyor.

Bu yapı, MetropolCard'ın ödeme teknolojileri ve geniş kullanıcı ağıyla birlikte değerlendirildiğinde iki marka için yeni çapraz fayda, kampanya, kurumsal seyahat ve kullanıcı deneyimi modellerinin önünü açıyor.

Uğur Yıldırım: "Hayat nereye gidiyorsa, faydayı da oraya taşıyacağız"

"MetropolCard'ın hikayesi insanların günlük hayatında gerçek bir fayda yaratma fikriyle başladı. Bugün Türkiye'nin Yemek Kartı olarak sahip olduğumuz deneyimi; çalışan faydalarından dijital ödemelere, sürdürülebilirlikten elektrikli mobiliteye kadar hayatın çok daha fazla alanına taşıyoruz. Bilet.com ile birlikte şimdi bu yolculuğa seyahat, konaklama, ulaşım ve deneyim dünyasını da ekliyoruz. Amacımız daha fazla ürün sunmanın ötesinde, insanların hayatındaki daha fazla ana değer katabilmek. Önümüzdeki dönemde farklı sektörleri, teknolojileri ve hizmetleri birbirine bağlayan güçlü bir fayda ekosistemi oluşturmaya devam edeceğiz. Hayat nereye gidiyorsa, faydayı da oraya taşıyacağız."

Akif Enes Kütük: "Bilet.com'u hayatın yeni deneyimlerine açılan bir platform olarak büyütüyoruz"

"Bilet.com bugün yalnızca bilet alınan bir platformun çok ötesinde. Seyahatin, ulaşımın, konaklamanın ve deneyimin tek noktada buluştuğu geniş bir ekosistem oluşturuyoruz. Kullanıcımız bir uçak veya otobüs biletiyle başladığı yolculuğunu oteliyle, transferiyle, araç kiralamasıyla ya da katılacağı bir etkinlikle aynı dünya içinde sürdürebiliyor. MetropolCard'ın teknoloji, ödeme ve kullanıcı deneyimi alanındaki gücüyle birlikte bu yapıyı çok daha ileriye taşıma fırsatına sahibiz. Hedefimiz Bilet.com'u insanların yalnızca bir yere gitmek istediklerinde değil, hayatlarında yeni bir şey yapmak istediklerinde de açtıkları bir platform haline getirmek."

İki marka, tek yolculuk

Lansmanda iki markanın gelecek dönem stratejisinde özellikle teknoloji, kişiselleştirme ve yapay zeka yatırımlarının önemli rol oynayacağı mesajı da öne çıktı.

MetropolCard ve Bilet.com; kullanıcı verisini daha anlamlı biçimde değerlendiren, ihtiyaca göre kişiselleşen kampanyalar geliştiren ve günlük yaşam ile seyahat arasındaki temas noktalarını birbirine bağlayan yeni ürün ve hizmet modelleri üzerinde çalışmayı hedefliyor.

Bu kapsamda önümüzdeki dönemde MetropolCard kullanıcılarının Bilet.com'un seyahat ve deneyim dünyasındaki fırsatlardan daha fazla yararlanabileceği; Bilet.com kullanıcılarının da MetropolCard'ın fayda ve ödeme ekosistemiyle buluşabileceği yeni iş modellerinin geliştirilmesi planlanıyor.

MetropolCard ve Bilet.com. İki güçlü marka, iki güçlü ekosistem, tek bir yolculuk. Hayat nereye gidiyorsa, faydayı da oraya taşıyoruz.

MetropolCard Hakkında

Türkiye'nin Yemek Kartı MetropolCard; yemek kartı çözümlerinin yanı sıra çalışan faydaları, kurumsal ödeme teknolojileri, dijital cüzdan çözümleri, sürdürülebilirlik çalışmaları ve PowerPay ile elektrikli mobilite alanında geliştirdiği hizmetlerle yeni nesil bir fayda ekosistemi oluşturuyor. 81 il, 922 ilçe ve 50 bini aşkın üye iş yeriyle Türkiye genelinde geniş bir kullanıcı ve iş ortağı ağına hizmet veriyor.

Bilet.com Hakkında

Bilet.com; seyahat, ulaşım, konaklama ve deneyim ihtiyaçlarını tek noktada buluşturmayı hedefleyen online seyahat ve biletleme platformudur. Web ve mobil kanalları üzerinden uçak, otobüs ve feribot biletleri; otel rezervasyonu, araç kiralama, havalimanı transferi, İstanbulkart bakiye yükleme ve etkinlik bileti gibi farklı hizmetleri aynı seyahat ekosistemi içerisinde sunmaktadır.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör