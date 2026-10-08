Mevduat düştü, krediler arttı! Bankacılık sektöründe haftalık tablo değişti

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 216 milyar 772 milyon 780 bin 800 lira azalarak 33 trilyon 785 milyar 405 milyon 395 bin 200 liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam mevduattaki düşüş yüzde 0,64 olarak gerçekleşti.

TL MEVDUATTA YÜZDE 1,42'LİK DÜŞÜŞ

Bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat, 2 Ekim ile biten haftada yüzde 1,42 azalarak 18 trilyon 410 milyar 569 milyon 183 bin liraya geriledi.

Yabancı para (YP) cinsinden mevduat da aynı dönemde yüzde 0,33 düşüşle 11 trilyon 167 milyar 400 milyon 200 bin 200 lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı ise geçen hafta 266 milyar 710 milyon 330 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 228 milyar 513 milyon 830 bin doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış verilere göre, 2 Ekim itibarıyla 851 milyon 50 bin dolarlık artış kaydedildi.

Böylece toplam mevduatın gerilediği haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış bazda artış görüldü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 7 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,24 artarak 7 trilyon 27 milyar 729 milyon 236 bin liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin 841 milyar 772 milyon 695 bin lirasını konut, 41 milyar 950 milyon 529 bin lirasını taşıt, 2 trilyon 610 milyar 733 milyon 829 bin lirasını ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 533 milyar 272 milyon 183 bin lirasını ise bireysel kredi kartları oluşturdu.

TOPLAM KREDİ HACMİ 27,9 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Bankacılık sektörünün, TCMB dahil toplam kredi hacmi de 2 Ekim ile biten haftada 237 milyar 496 milyon 732 bin lira artarak 27 trilyon 879 milyar 777 milyon 639 bin liraya yükseldi.

Bir önceki hafta toplam kredi hacmi 27 trilyon 642 milyar 280 milyon 907 bin lira seviyesindeydi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör