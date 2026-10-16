MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda getiri düştü! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı haftalık verilere göre, Türk lirası mevduat ve ticari kredi faizlerindeki düşüş 9 Ekim haftasında da devam etti.
1-3 ay vadeli TL mevduat hesaplarına uygulanan ortalama basit faiz yüzde 36,4'e gerilerken, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve ticari kredi kartları hariç tutularak hesaplanan ortalama ticari kredi faizi yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.
TL MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 36,4'E GERİLEDİ
TCMB verilerine göre, 1-3 ay vadeli Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan ortalama basit faiz oranı yüzde 36,4'e indi. Böylece 2025 yılından bu yana gözlenen aşağı yönlü eğilim sürdü.
Aynı haftada Merkez Bankasının ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de yüzde 37 seviyesine geriledi. 2025 yılının başlarında yüzde 45-48 bandında bulunan faiz oranları, izleyen dönemde dalgalı bir düşüş eğilimi gösterdi.
İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük net kazanç tutarları:
*Ziraat Dinamik Kazandıran Hesap:
Yıllık yüzde 44 faiz oranıyla 21.816,10 TL net kazanç.
*Yapı Kredi Sınırsız Hesap:
Yıllık yüzde 40,25 faiz oranıyla 25.983,42 TL net kazanç.
*ON Plus:
Yıllık yüzde 42,5 faiz oranıyla 26.053,55 TL net kazanç.
*QNB Kazandıran Günlük Hesap:
Yıllık yüzde 42 faiz oranıyla 26.204,95 TL net kazanç.
*TEB Marifetli Hesap:
Yıllık yüzde 42 faiz oranıyla 26.204,95 TL net kazanç.
*DenizBank Kaptan Hesap:
Yıllık yüzde 41 faiz oranıyla 26.324,14 TL net kazanç.
*Fibabanka Kiraz Hesap:
Yıllık yüzde 44 faiz oranıyla 26.664,12 TL net kazanç.
*ING Turuncu Hesap:
Yıllık yüzde 44 faiz oranıyla 27.472,13 TL net kazanç.
*Anadolubank Renkli Hesap:
Yıllık yüzde 44 faiz oranıyla 27.472,13 TL net kazanç.
*Alternatif Bank VOV Hesap:
Yıllık yüzde 44 faiz oranıyla 27.549,05 TL net kazanç.
*getirfinans Günlük Vadeli:
Yıllık yüzde 41 faiz oranıyla 27.677,95 TL net kazanç.
*Akbank Serbest Plus Hesap:
Yıllık yüzde 38 faiz oranıyla 27.854 TL net kazanç.
*Türk Ticaret Bankası Salkım Hesap:
Yıllık yüzde 44,5 faiz oranıyla 29.423,86 TL net kazanç.
*Türkiye Finans Günlük Hesap:
Yıllık yüzde 44 kâr payı oranıyla 29.983,66 TL net kazanç.