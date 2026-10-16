Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda getiri düştü! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı
Giriş Tarihi: 16.10.2026 17:15

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda getiri düştü! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 9 Ekim haftasında Türk lirası mevduat ve ticari kredi faizleri geriledi. 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi yüzde 36,4'e düşerken, ortalama ticari kredi faizi yüzde 39 seviyesinde. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka faiz oranları...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda getiri düştü! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı
  • ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı haftalık verilere göre, Türk lirası mevduat ve ticari kredi faizlerindeki düşüş 9 Ekim haftasında da devam etti.

1-3 ay vadeli TL mevduat hesaplarına uygulanan ortalama basit faiz yüzde 36,4'e gerilerken, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve ticari kredi kartları hariç tutularak hesaplanan ortalama ticari kredi faizi yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.

TL MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 36,4'E GERİLEDİ

TCMB verilerine göre, 1-3 ay vadeli Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan ortalama basit faiz oranı yüzde 36,4'e indi. Böylece 2025 yılından bu yana gözlenen aşağı yönlü eğilim sürdü.

Aynı haftada Merkez Bankasının ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de yüzde 37 seviyesine geriledi. 2025 yılının başlarında yüzde 45-48 bandında bulunan faiz oranları, izleyen dönemde dalgalı bir düşüş eğilimi gösterdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük net kazanç tutarları:

*Ziraat Dinamik Kazandıran Hesap:

Yıllık yüzde 44 faiz oranıyla 21.816,10 TL net kazanç.

*Yapı Kredi Sınırsız Hesap:

Yıllık yüzde 40,25 faiz oranıyla 25.983,42 TL net kazanç.

*ON Plus:

Yıllık yüzde 42,5 faiz oranıyla 26.053,55 TL net kazanç.

*QNB Kazandıran Günlük Hesap:

Yıllık yüzde 42 faiz oranıyla 26.204,95 TL net kazanç.

*TEB Marifetli Hesap:

Yıllık yüzde 42 faiz oranıyla 26.204,95 TL net kazanç.

*DenizBank Kaptan Hesap:

Yıllık yüzde 41 faiz oranıyla 26.324,14 TL net kazanç.

*Fibabanka Kiraz Hesap:

Yıllık yüzde 44 faiz oranıyla 26.664,12 TL net kazanç.

*ING Turuncu Hesap:

Yıllık yüzde 44 faiz oranıyla 27.472,13 TL net kazanç.

*Anadolubank Renkli Hesap:

Yıllık yüzde 44 faiz oranıyla 27.472,13 TL net kazanç.

*Alternatif Bank VOV Hesap:

Yıllık yüzde 44 faiz oranıyla 27.549,05 TL net kazanç.

*getirfinans Günlük Vadeli:

Yıllık yüzde 41 faiz oranıyla 27.677,95 TL net kazanç.

*Akbank Serbest Plus Hesap:

Yıllık yüzde 38 faiz oranıyla 27.854 TL net kazanç.

*Türk Ticaret Bankası Salkım Hesap:

Yıllık yüzde 44,5 faiz oranıyla 29.423,86 TL net kazanç.

*Türkiye Finans Günlük Hesap:

Yıllık yüzde 44 kâr payı oranıyla 29.983,66 TL net kazanç.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MERKEZ BANKASI #TÜRK LİRASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda getiri düştü! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA