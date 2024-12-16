Mevduatta dövizin payı 9 yılın en düşüğünde

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık ve enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar yerli ve yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na ilgisini her geçen gün artırıyor. Ekonomi yönetiminin hedefi doğrultusunda kur korumalı mevduattaki (KKM) düşüş devam ederken, dövizden TL'ye geçiş ise hız kesmiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülten verilerine göre 6 Aralık'ta biten haftada döviz tevdiat hesapları 3 milyar dolara yakın azalarak 187.6 milyar dolara geriledi.Döviz hesaplarında 29 Mart 2024'ten bu yana yaşanan düşüş 22.7 milyar doları geçti. Toplam mevduatta dövizin payı ise yüzde 43.77'den 35.9'a inerek 2015'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. 29 Mart'tan bu yana TL mevduatta yaşanan artış ise 2.8 trilyon lirayı aştı. Kur korumalı hesaba katılmadığında ise standart TL mevduatı 3.9 trilyon lira artarak 10.3 trilyon lirayı aştı. Mevduatta TL'nin payı ise yüzde 56.2'den 64.1'e çıktı. Standart TL mevduatın payı ise yüzde 41.5'den 57.4'e çıktı.Kur korumalı mevduatta 18 Ağustos 2023'te görülen tarihi zirvenin ardından başlayan düşüş süreci kesintisiz 68 haftaya taşındı. 18 Ağustos 2023'te 3.4 trilyon, 29 Mart 2024'te 2.2 trilyon lira olan KKM'nin büyüklüğü 6 Aralık 2024 itibarıyla 1 trilyon 184 milyar liraya geriledi. KKM'nin toplam mevduattaki payı yüzde 26.2'den 6.5'e, TL mevduattaki payı ise yüzde 45.1'den 10.29'a düştü. Ağustos 2023'te 143 milyar dolara ulaşan KKM'nin büyüklüğü Aralık 2024'te 34.3 milyar dolara indi.Öte yandan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) kasım ayı verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıklarının da yüzde 38.2'sini TL mevduat oluşturdu. Kasım ayı verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıklarının büyüklüğü 28.6 trilyona ulaşırken, bunun 10.9 trilyonunu TL mevduat oluşturdu. Döviz mevduatının büyüklüğü 5.7 trilyon lira olarak gerçekleşirken, dövizin varlıklar içerisindeki payı yüzde 21.8'den 20'ye geriledi.Son yıllarda özellikle halka arzlara katılımın etkisiyle hisse senetlerinin finansal varlıklar içerisindeki payının arttığı gözlendi. Yurtiçi yerleşiklerin hisse senedi varlığı kasım sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 21 artarak 3.5 trilyona dayandı. Hisse senetlerinin finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 10.7'den 12.1'e çıktı. Finansal varlıklar içerisinde Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) tutarı 5.4 trilyon lira, eurobondlar ise 2.7 trilyon lira büyüklüğe ulaştı.Türk Lirası'na olan ilgi yabancıların da yatırım tercihlerine yansıdı. Yurtdışı yerleşiklerin finansal varlıkları kasım sonu itibarıyla son 1 yılda 2.4 trilyon liradan 3.8 trilyona çıktı. Bu dönemde TL mevduatlar yüzde 60 büyüyerek 430 milyara ulaşırken, döviz mevduatları ise sadece yüzde 9 arttı. Hisse senedi varlıkları 1.5 trilyondan 2 trilyona çıkarken, en çarpıcı büyüme DİBS'te yaşandı. Yabancıların DİBS varlıkları 36 milyar liradan 619 milyara fırladı.