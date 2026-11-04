Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.
Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ekimde aylık yüzde 2,14 yükseldi.
Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,65, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,64 artış kaydetti.
Endeks, enerjide yüzde 4,92, hizmette yüzde 2,21, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,65, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,81 yükseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ekimde aylık bazda değişim oranları (yüzde) şöyle:
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