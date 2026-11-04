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Giriş Tarihi: 04.11.2026 16:39

Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE belli oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,14 artış gösterdi.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ekimde aylık yüzde 2,14 yükseldi.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,65, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,64 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 4,92, hizmette yüzde 2,21, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,65, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,81 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ekimde aylık bazda değişim oranları (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık
Genel TÜFE 2,14
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 1,65
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 1,64
Enerji 4,92
Gıda ve alkolsüz içecekler 2,81
Enerji ve gıda dışı mallar 0,65
Hizmet 2,21

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #TÜFE
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Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE belli oldu
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