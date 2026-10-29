Meyve-sebzeyi çöpe döken yandı

Hükümetin yıllardır üzerinde çalıştığı Hal Yasası Taslağı düzenlenmiş ve genişletilmiş haliyle Meclis'e gönderildi. Hal Yasası'yla piyasada darlık yaratmak ve fiyatları manipüle etmek amacıyla meyve-sebzeyi çöpe dökenlerin gözünün yaşına bakılmayacak. Fiyat manipülasyonuna sebebiyet verecek girişimler de önlenecek. Mevcut kanunda da yer alan piyasada darlık yaratmak, serbest rekabeti bozmak veya tüketicinin mallara erişimini engellemek amacıyla ürünlerin imha edilmesi durumunda işletmelere ve kişilere yüksek oranlarda idari para cezası kesilmesi konusu tavizsiz uygulanacak.

CEZALAR KATLANACAK

Mevcutta cezalar 1.4 milyon TL ile 17.2 milyon TL arasında değişebilirken, cezanın yeni kanunda katlanarak yaklaşık iki katı (3 ila 35 milyon TL arası) olarak uygulanacağı öğrenildi. Bu durumdaki üreticinin "malımız para etmediği için döküyoruz" argümanını ortadan kaldırmak için de planlı üretim teşvik edilecek. İllerdeki bakanlık birimlerine başvurmaları halinde üreticinin ürünü kooperatiflere yönlendirilerek satın alınması sağlanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör