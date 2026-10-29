Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Meyve-sebzeyi çöpe döken yandı
Giriş Tarihi: 29.10.2026

Meyve-sebzeyi çöpe döken yandı

Meclis’e sunulması beklenen Hal Yasası ile tarımda fiyat manipülasyonuna geçit verilmeyecek. Piyasada darlık yaratmak ve fiyatları manipüle etmek amacıyla meyve-sebzeyi çöpe dökenlerin cezaları iki kata yakın artırılarak 35 milyon liraya ulaşacak

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Meyve-sebzeyi çöpe döken yandı
  • ABONE OL

Hükümetin yıllardır üzerinde çalıştığı Hal Yasası Taslağı düzenlenmiş ve genişletilmiş haliyle Meclis'e gönderildi. Hal Yasası'yla piyasada darlık yaratmak ve fiyatları manipüle etmek amacıyla meyve-sebzeyi çöpe dökenlerin gözünün yaşına bakılmayacak. Fiyat manipülasyonuna sebebiyet verecek girişimler de önlenecek. Mevcut kanunda da yer alan piyasada darlık yaratmak, serbest rekabeti bozmak veya tüketicinin mallara erişimini engellemek amacıyla ürünlerin imha edilmesi durumunda işletmelere ve kişilere yüksek oranlarda idari para cezası kesilmesi konusu tavizsiz uygulanacak.

CEZALAR KATLANACAK
Mevcutta cezalar 1.4 milyon TL ile 17.2 milyon TL arasında değişebilirken, cezanın yeni kanunda katlanarak yaklaşık iki katı (3 ila 35 milyon TL arası) olarak uygulanacağı öğrenildi. Bu durumdaki üreticinin "malımız para etmediği için döküyoruz" argümanını ortadan kaldırmak için de planlı üretim teşvik edilecek. İllerdeki bakanlık birimlerine başvurmaları halinde üreticinin ürünü kooperatiflere yönlendirilerek satın alınması sağlanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Meyve-sebzeyi çöpe döken yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA