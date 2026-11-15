Microsoft’taki küresel kesinti 74 ülkeyi etkiledi

Microsoft'un Outlook ve Teams başta olmak üzere bulut tabanlı hizmetlerinde yaşanan küresel kesinti, 74 ülkede günlük hayatı ve iş dünyasını olumsuz etkiledi. Microsoft, kesintinin nedenini açıklarken hizmetlerde toparlanma sağlandığını duyurdu. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un bulut tabanlı hizmetlerinde yaşanan kesinti, küresel çapta milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Hastanelerden mahkemelere, hükümet kurumlarından küçük işletmelere kadar birçok kuruluşun faaliyetleri etkilendi. Microsoft, sorunların başlamasından yaklaşık 24 saat sonra hizmetlerde toparlanma görüldüğünü açıklarken, kesintinin nedenine ilişkin de bilgi verdi. Yaşanan kriz, dünyanın büyük teknoloji şirketlerine olan bağımlılığını yeniden gündeme taşıdı.

ERİŞİM SORUNLARI YAŞANDI

Microsoft, kesintinin bir ağ kapasitesi yükseltmesi sırasında ortaya çıkan teknik sorundan kaynaklandığını açıkladı. Şirket, yaşanan aksaklığın bir siber saldırıdan veya yapay zeka ajanlarıyla bağlantılı bir sorundan kaynaklanmadığını belirtti. Microsoft, perşembe günü ilk olarak Amerika kıtasındaki kullanıcıların Exchange Online posta kutularına erişim sorunları yaşadığını duyurdu. Kısa süre sonra ise sorunun Microsoft 365 hizmetlerini küresel çapta etkileyebileceği uyarısında bulundu. Kesintiden başta Outlook ve Teams olmak üzere Microsoft 365 bünyesindeki çeşitli hizmetler etkilendi. Kullanıcılar e-posta gönderme ve alma, çevrim içi toplantılara katılma ve kurumsal iletişim sistemlerine erişme konusunda sorunlar yaşadı. Dünya genelinde 430 milyondan fazla kişinin kesintiden etkilenen Microsoft ürünlerini kullandığı belirtilirken, bu kullanıcıların ne kadarının doğrudan erişim sorunu yaşadığına ilişkin net bir sayı paylaşılmadı.

HANGİ SEKTÖRLER?

MICROSOFT'UN yaşadığı teknik sorun 70'ten fazla ülkede hissedildi. Kesinti yalnızca bireysel kullanıcıları değil, kamu kurumlarını ve kritik hizmetleri de etkiledi. Japonya hükümeti, Filipinler Yüksek Mahkemesi ve Avustralya istihbarat teşkilatı kesintiden etkilenen kurumlar arasında yer aldı. İngiltere'de bazı hastaneler, aile hekimleri, okullar ve polis teşkilatları da erişim sorunları yaşadı. Kanada'da ulusal demiryolu ağı, yolcuların seyahatlerine ilişkin e-posta bildirimlerini alamayabileceğini duyurdu. ABD'de ise Temsilciler Meclisi çalışanları, Outlook'a erişilememesi nedeniyle yasama çalışmalarının bir gün boyunca aksadığını bildirdi. Singapur ve Hindistan'da da kamu hizmetleri ve iş dünyasında çeşitli aksaklıklar meydana geldi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör