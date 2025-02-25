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Giriş Tarihi: 25.2.2025 10:16 Son Güncelleme: 25.2.2025 10:18

MicroStrategy milyonlarca dolarlık Bitcoin satın aldı

Yazılım tabanlı ABD'li firma MicroStrategy, 742 milyon dolar değerinde 7.633 BTC satın aldı. Bitcoin varlıklarını 478.740'a çıkaran şirket yeni alımlar için de sinyal verdi.

MicroStrategy milyonlarca dolarlık Bitcoin satın aldı

Eski adı MicroStrategy olan ve zaman zaman aldığı yüklü miktarlardaki kripto paralar gündeme gelen Strategy'den yeni bir hamle geldi. Şirket, 742 milyon dolar değerinde 7.633 BTC satın aldı.

DAHA FAZLA ALIM YAPACAĞIZ

Strategy, 742 milyon doların üzerinde bir bedelle 7.633 Bitcoin satın alarak toplam Bitcoin varlıklarını 478.740 BTC'ye yükseltti. Strategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor, gelecek dönemde daha daha fazla Bitcoin satın alacaklarının sinyalini verirken bunun için "akıllı kaldıraç" kullanımını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

46 MİLYAR DOLARI AŞTI

Öte yandan SaylorTracker verilerine göre, bu alımların ardından Strategy'nin BTC varlığı 46 milyar doları aştı.

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MicroStrategy milyonlarca dolarlık Bitcoin satın aldı
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