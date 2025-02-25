MicroStrategy milyonlarca dolarlık Bitcoin satın aldı

Eski adı MicroStrategy olan ve zaman zaman aldığı yüklü miktarlardaki kripto paralar gündeme gelen Strategy'den yeni bir hamle geldi. Şirket, 742 milyon dolar değerinde 7.633 BTC satın aldı.

DAHA FAZLA ALIM YAPACAĞIZ

Strategy, 742 milyon doların üzerinde bir bedelle 7.633 Bitcoin satın alarak toplam Bitcoin varlıklarını 478.740 BTC'ye yükseltti. Strategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor, gelecek dönemde daha daha fazla Bitcoin satın alacaklarının sinyalini verirken bunun için "akıllı kaldıraç" kullanımını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

46 MİLYAR DOLARI AŞTI

Öte yandan SaylorTracker verilerine göre, bu alımların ardından Strategy'nin BTC varlığı 46 milyar doları aştı.