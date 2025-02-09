Migros’un karbon azaltımına onay

Migros'un İyi Gelecek Planı kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele için yürüttüğü karbon azaltım çalışmaları, bu alanda dünyanın en saygın otoritelerinden Bilim Temelli Hedefler Girişimi'nden (SBTi) tam onay aldı. SBTi'nin doğrulama sürecinin sonunda, Migros'un tüm çalışmaları 260 kriterde değerlendirmeye alındı. Hem 2030 karbon emisyonu azaltım hem de 2050 net sıfır hedeflerinin tutarlılığını ve metodolojisinin doğruluğunu onaylatan Migros, Türkiye'den bu global onayı alabilen ilk ve dünyadaki 26. gıda perakendecisi oldu. Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, "Migros İyi Gelecek Planımız doğrultusunda önemli yatırımlar yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.