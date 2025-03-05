Milli banliyö seti raylara çıkıyor! Bakan Uraloğlu anlattı: Gaziray Projesi hizmete sunuluyor

TOPLAM BİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTESİ

Uraloğlu ayrıca, ikisi sürücü kabinli olmak üzere dört araçtan oluşan bir setin 206'sı oturan, toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunun da altını çizdi. Uraloğlu, banliyö setlerinin konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojik ekipmanlarla dikkati çektiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"GAZİRAY banliyö setlerinin 32 adet yüksek güvenlikli yolcu kapısı, toplam 42 adet bilgilendirme ekranı, kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 tane olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlara sahip olup bir sette yaklaşık 85 bin metre özel yangın performanslı demiryolu güç ve kontrol kabloları kullanıldı."