Milli Elektrikli Tren 160 kilometre hıza çıktı

Milli Tren'de sona yaklaşılıyor. Test için indirildiği raylarda 10 bin kilometre yol yapan tren, 153 saniyede 160 kilometre hıza ulaştı. Avrupa standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen yüzlerce testi başarıyla geçen trende, 3 ay içerisinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Sakarya'da bulunan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) Bölge Müdürü Erdal Aba, aracın maksimum işletme hızının 160 kilometre olduğunu belirterek, "Bu araçla tam 10 bin kilometre yol yaptık. Türkiye'yi 5 defa katettik. Yılsonunda çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar 3 setimiz tamamlandı, seri üretimimiz devam ediyor. Şimdiye kadar 30'a yakın Milli Tren için gövde ürettik" dedi.2013'te alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜRASAŞ fabrikasında yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Tren setleri son testlerden geçiriliyor.