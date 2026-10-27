Milli enerji 2040 vizyonu açıklanıyor

HEDEF YÜZDE 35'E ÇIKARMAK

COP31'e hazırlandıklarını söyleyen Bayraktar, "COP31'i, iklim değişikliğiyle mücadelede ortaya konulan hedeflerin somut yatırımlara, projelere ve uluslararası iş birliklerine dönüştürülmesi açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. İklim taahhütlerinin yalnızca sözde kalmaması, küresel ortak hareketle hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu kapsamda COP31'de öncülük edeceğimiz en önemli girişimlerden biri, 2035 yılına kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarmayı amaçlayan Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü olacak" dedi.

KAYIP KAÇAKTAN 3 MİLYAR DOLAR

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, kayıp kaçak oranını yüzde 18.5'lardan yüzde 8.8'e indirerek Türkiye ekonomisine yıllık 3 milyar dolar kazandırdıklarını anlattı. Erdeniz, 2025 yılında sektöre 2.5 milyar dolar yatırım yaptıklarını, önümüzdeki 5 yılda 22 milyar dolar, 10 yılda 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör