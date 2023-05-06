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Giriş Tarihi: 6.5.2023 22:04 Son Güncelleme: 6.5.2023 22:07

Milli enerjide yeni adım! TPAO duyurdu: Fatih, sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla milli enerjideki yeni adımı duyurdu. TPAO yaptığı paylaşımla, Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-3'te sondaja başladığını açıkladı.

AA
Milli enerjide yeni adım! TPAO duyurdu: Fatih, sondaja başladı

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama platformlarından olan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de yeni sondaj çalışmalarına başladı.

TÜRKİYE'NİN GURURU FATİH, AMASRA-3'TE!

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.

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Milli enerjide yeni adım! TPAO duyurdu: Fatih, sondaja başladı
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