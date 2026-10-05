Milli Hızlı Tren filosu için ikinci set yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren'in üretim çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İlk setin testleri sürerken ikinci setin üretim çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir taraftan ilk setimizin testlerini gerçekleştirirken, diğer taraftan ikinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEF 2 YILDA 14 SET'

Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, 8 araçtan oluşan Milli Hızlı Tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek, trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'nin de ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

'İLK SETİN TESTLERİ DEVAM EDİYOR'

İlk Milli Hızlı Tren setinin test sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre işletme hızına sahip trenin dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığını hatırlattı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör