"Milli kanatlar" TEKNOFEST Ankara'ya hazır

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, bütün ağırlıkları ve geliştirdikleri hava araçlarıyla TEKNOFEST Ankara'da yer alacaklarını belirtti.

Kotil, yarın başlayacak TEKNOFEST Ankara öncesinde yaptıkları hazırlıklar ve gerçekleştirecekleri aktivitelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST için "çok hayırlı bir aktivite" değerlendirmesinde bulunan Kotil, son üniversite yerleştirmelerinde İTÜ, özellikle de Uçak Fakültesinin ilk 100'den öğrenci aldığını, TEKNOFEST ve savunma sanayisindeki aktivitelerden dolayı gençlerin makine, elektrik, uçak mühendisliğine yoğunlaştığını ve bu bölümlerin puanlarının arttığını söyledi.

Türk gençlerinin "TEKNOFEST gençliği" olarak, sağlanan gelişmelerden, savunma sanayisinin ihracatından dolayı bu tarafa yöneldiklerini dile getiren Kotil, şöyle konuştu:

"Zaten bize taze kan, daha çok eleman, daha çok mühendis gerekiyor. Türkiye ihracatta inşallah bu yıl 6 milyar doları görecek, hedef o. Bu 3, 4, 6, 10 diye gidecek. İyi paralar aslında savunma sanayisi olarak. Şirketlerimizin ileriye dönük satışlarına baktığımız zaman gerçekten çok güzel siparişler var elimizde. Artık bunları yetiştirip teslim etmede sıkıntı yaşayan bir sektör haline geldik. Pozitif bir şey bu. Yani müşteri çok."

Gençlerin sektöre yönelmesinde TEKNOFEST'in, özellikle T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın önemli katkısı olduğunu, kendisinin de başından beri süreci desteklediğini vurgulayan Kotil, "TEKNOFEST bu kez Ankara'da. TUSAŞ olarak bütün ağırlığımızla burada olacağız. Oradaki genç arkadaşları da burada misafir etme durumumuz olacak." dedi.

FESTİVALDE YER ALACAK "MİLLİ KANATLAR"

Temel Kotil, TEKNOFEST'te sergilenecek ve gösteri yapacak TUSAŞ ürünlerine ilişkin de bilgi verdi.

Sertifikasyon çalışmaları bitmek üzere olan GÖKBEY helikopterini, pratikte jandarmaya teslim edecek düzeye geldiklerini bildiren Kotil, helikopterin uçuş gerçekleştireceğine dikkati çekti.

GÖKBEY için yurt dışında çok ciddi teklifler verdikleri ifade eden Kotil, milyar dolarlık kontratlar için yakında olumlu yanıtlar beklediklerini belirtti. Kotil, GÖKBEY'in TEKNOFEST Ankara'da kendileri için önemli bir ürün olduğunu dile getirdi.

AKSUNGUR'un da son dönemde yurt dışında çok çabuk kabul gördüğünü belirten Kotil, şunları kaydetti:

"İyi bir ihracat ürünü. Birçok kontrat imzaladık zaten. AKSUNGUR'u da festivalde göreceğiz. HÜRJET'imiz uçuyor ama bunu TEKNOFEST'te uçuramayacağız. 20'ye yakın uçuş gerçekleştirdi ama oraya gelmesi için biraz daha fazla uçması gerekiyor. HÜRJET'in 'mock-up'ını göreceğiz. 2025'te Hava Kuvvetlerimize teslim edilmeye başlanacak, yurt dışında da kampanyaları yapıyoruz. HÜRJET'te yakında yurt dışında kontrat alabileceğimizi düşünüyoruz. HÜRKUŞ'umuz çok iyi görev yapıyor. Afrika'da 2 ülkede şu anda uçuyor. Latin Amerika ülkelerine tekliflerimiz var. Bir de onu orada göreceğiz. Tabii en çok beklenen KAAN. Henüz uçmadı, yıl sonunu bekliyoruz. İnşallah ondan sonraki TEKNOFEST'lerde KAAN'ı da havada görmüş oluruz."

Kotil, festivalde gençlere dönük de birçok aktivite gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.