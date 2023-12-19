Milli maç 90 dakika, İstanbul-Ankara arası 80 dakika

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremde hasar gören Hatay Havalimanı'nın hemen yakınında 4 yer tespiti yaptıklarını ancak hiçbirinin havalimanı kriterlerine uymadığını ifade ederek, "Mevcut yerdeki kodu yaklaşık 4.5 metre yükselterek aynı yere yapacağız. Çünkü burada başka bir alternatif yok maalesef" dedi. Önemli sanat yapıları denilen köprüler, viyadükler, tünellerle ilgili depreme dair çalışmaların yürütüldüğünü ve iyileştirmeler yapıldığını anlatan Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı halatlarının 236'sının yenilendiğini, 4'ünün de önümüzdeki günlerde yenileceğini söyledi. Uraloğlu, ulaştırma yapılarının, olası bir depremde aort damarları gibi çalışacağını vurguladı.Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattını 2026 sonu ya da 2027 yılında tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren (SHT) çalışmaları ile ilgili ise, "Milli maçımız 90 dakika, biz Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz, süper hızlı trenle bunu gerçekleştireceğiz" dedi.URALOĞLUTürk boğazlarından geçen gemilerden alınan "Altın Frank" miktarının artırıldığını dile getirerek, 35 milyon dolar olan gelirin bu vesileyle yıllık 185 milyon dolara çıktığını kaydetti. Yap-işlet-devret projelerinin hem bir yapım hem de finansman modeli olduğuna işaret eden Uraloğlu, her ikisinin de bir arada düşünülmesi gerektiğini söyledi.