Milli maden suyu uluslararası arenada

lk ikisi Kızılay Doğal Maden Suları tarafından organize edilen Uluslararası Maden Suyu Kongresi, bu yıl Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) öncülüğünde düzenlendi. Uzman konuşmacıların ve maden suyu paydaşlarının bir araya geldiği "Bir Ömür Maden Suyu" temalı kongrede, sektöre dair birçok konu işlendi. Kongrede konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Maden suyu sağlık, güzellik, enerji, hayat demek. Türk Kızılay olarak bu alandaki çalışmalarımızı her geçen gün arttırarak devam ettiriyoruz" dedi. MASUDER Başkanı Ömer Kızıl, da Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye'nin maden suyu kaynaklarının daha zengin olduğunu belirtti. Kızıl, "Avrupa'da maden suyunun mineral yapısı 500 ila 1000 mg arasında. Türkiye'de ise bu değer değeri 1000 ila 3000 mg. Avrupa'daki maden sularından çok daha kaliteli kaynaklara sahibiz" diye konuştu.