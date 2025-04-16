Milli Savunma Bakanı Güler Yalova’da incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Meydan Komutanlığı'nda incelemelerde bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Bakan Güler'i, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve beraberindeki heyet karşıladı. Karşılamanın ardından Bakan Güler, Hava Meydan Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. İnceleme ve denetimlerin ardından Bakan Güler ve beraberindeki TSK komite kademesi Yalova'dan Bandırma'ya gitti. Bakan Güler, basına kapalı gerçekleştirilirken ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.