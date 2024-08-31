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Giriş Tarihi: 31.8.2024 11:45 Son Güncelleme: 31.8.2024 11:47

Milli Teknoloji Hamlesi "Mavi Vatan"a güç katıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'yle "Mavi Vatan"a güç kattıklarını belirterek, "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA
Milli Teknoloji Hamlesi Mavi Vatana güç katıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gemilerde ve denizaltılarda kullanılan yerli ve milli teknolojilere ilişkin bilgi verdi.

Milli Teknoloji Hamlesi'yle "Mavi Vatan"a güç kattıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Gemilerimizde ve denizaltılarımızda milli sistemlerimiz var. Türkiye'nin bilim ve teknoloji öncüsü TÜBİTAK, geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle vatan savunmasına ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunmasına büyük katkı sağlıyor. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Bakan Kacır'ın paylaştığı videoda söz konusu milli sistemlere ilişkin bilgiler yer aldı.

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Milli Teknoloji Hamlesi "Mavi Vatan"a güç katıyor
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