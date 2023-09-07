Milli teknolojide son söz Gök Vatan’da keskin göz: ’ASELPOD’

EN KESKİN MİLLİ TEKNOLOJİK GÖZÜMÜZ: ASELPOD

Özgün ve milli olarak geliştirilen ASELPOD'un sahip olduğu birçok fonksiyon, operasyonel olarak muadil ürünlerle eşdeğer düzeyde veya ilerisinde bir performans sergiliyor. Sistem, sahip olduğu ileri düzey görüntü işleme algoritmaları ile hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarı ile icra edebiliyor.