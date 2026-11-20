Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin millî gözlem uyduları RASAT ve GÖKTÜRK-2'den elde edilen optik uydu görüntülerinin ücretsiz olarak erişime sunulduğunu açıkladı. TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen Gezgin Uydu Görüntü Portalı aracılığıyla vatandaşlar ve ilgili kurumlar millî uydu verilerinden ücretsiz yararlanabilecek.

DEĞİŞİMLER TAKİP EDİLECEK

Bakan Kacır, uydu görüntülerinin tarım alanları, bitki örtüsü, su kaynakları ve arazi kullanımındaki değişimlerin izlenmesi ve analiz edilmesinde önemli imkânlar sunduğunu belirtti. Kacır, "İklim değişikliğini anlamak, dünyaya farklı bir açıdan bakmakla başlıyor. Dünyanın gözü COP31 için Antalya'ya çevrilirken, uydu teknolojileri de gezegenimizdeki değişimleri anlamamıza katkı sağlıyor. Uydu görüntüleri, tarım alanlarından bitki örtüsüne, su kaynaklarından arazi kullanımına kadar pek çok değişimin izlenmesine ve analiz edilmesine imkân tanıyor. Biz de millî uydularımız RASAT ve GÖKTÜRK-2'den elde edilen optik uydu görüntülerini 'Gezgin Uydu Görüntü Portalı' üzerinden ücretsiz erişime sunuyoruz" dedi.

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen Gezgin Uydu Görüntü Portalı, Türkiye'nin yerli ve millî gözlem uydularından elde edilen görüntülere tek bir dijital platform üzerinden ulaşılmasını sağlıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve millî gözlem uydusu RASAT ile tamamen yurt içinde tasarlanıp üretilen GÖKTÜRK-2'nin optik görüntülerini barındıran platforma e-Devlet üzerinden giriş yapılarak ücretsiz erişilebiliyor.