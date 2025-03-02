Milli uyduyla haberleşme dönemi başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, nihai yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesindeki testlerinin geçen ay tamamlandığını açıklayarak, "Yer yazılımı ve operasyon hazırlıkları yapılacak uydumuzun, bu ayın sonunda hizmete alınmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TESTLER TAMAMLANDI

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 10 yıllık bir AR-GE projesi olduğunu belirterek, tüm testleri başarıyla geçtikten sonra 9 Temmuz 2024'te, Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldığını anımsattı.

Türk mühendislerince geliştirilen Türksat 6A'nın da uzaya başarıyla gönderilmesiyle 6'sı haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B, Türksat 6A) ve 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve İMECE) olmak üzere aktif uydu sayısının 9'a yükseldiğini dile getiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 6A'nın, şubat ayı içerisinde nihai yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesindeki testleri tamamlandı. Daha sonra yer yazılımı ve operasyon hazırlıkları yapılacak uydumuzun, bu ayın sonunda 42 derece doğu boylamındaki nihai yörüngesinde hizmete alınmasını planlıyoruz. Böylece Türkiye'mizin gururu milli uydumuzla, 36 bin kilometre uzaklıkta milli teknolojiyle haberleşme dönemi başlayacak. Aynı zamanda Türkiye'mizin gururu Türksat 6A ile Türksat ilk kez aynı boylamda 4, toplamda 6 uydu yöneten bir uydu operatörü olarak küresel uydu pazarında da gücünü artırmış olacak."

İHRACATI ARTIRACAK

Uraloğlu, 8,4 kilovat güce sahip Türksat 6A'nın, 4 bin 229 kilogram ağırlığında olduğunu ifade ederek, "Avrupa ve Orta Doğu'ya hizmet verecek söz konusu uyduyla Hindistan, Nepal, Bangladeş, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Tayland, Malezya, Endonezya ve Kamboçya da Türksat'ın kapsama alanına girecek." diye konuştu.

Haberleşme uydularının ulaştığı nüfusun 3,5 milyardan 5 milyara çıkacağını dile getiren Uraloğlu, Türksat 6A ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A ile haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, bu tecrübesiyle uydu üretebilen ihracatçı ülke konumuna yükseleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türksat 6A uydusunun başarıyla hizmete alınması, ülkemizin uydu üreticisi olarak küresel alanda yerini almasını sağladı. Bu önemli gelişme, sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de büyük bir fırsat yaratacak. Çünkü Türksat 6A uydusuyla bölgemizde uydu üreticisi konumuna gelmemizin yanı sıra, bir uydunun maliyetini düşünürsek, 250-300 milyon dolarlık ihracat potansiyelinin de önü açılmış oldu. Türk mühendislerimizin ve teknisyenlerimizin elinden çıkan tüm uydu ürünleriyle sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyada uydu haberleşme sektörünün ihtiyacına yönelik çözümler sunabileceğiz."