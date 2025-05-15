Milyarder yatırımcı Steve Cohen: ABD’de resesyon ihtimali %45

ABD'li milyarder yatırımcı Steve Cohen, ülkede resesyon yaşanma olasılığının şu anda yaklaşık %45 olduğunu belirtti. New York'ta düzenlenen Sohn Yatırım Konferansı'nda konuşan Point72 Asset Management hedge fonunun kurucusu Cohen, "Henüz resesyonda değiliz, ancak ekonomik büyümede belirgin bir yavaşlama söz konusu" dedi.

Cohen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın vadede faiz oranlarını düşürmesini beklemediğini ifade etti. Bu beklentisinin sebebi olarak da, özellikle tarifeler kaynaklı enflasyon endişelerini gösterdi. Gelecek yıl için ekonomik büyümenin %1,5 ya da daha düşük seviyelerde gerçekleşebileceğini öngören Cohen, "Bu oran fena değil, ama olağanüstü de sayılmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"BORSADA GERİLEME GÖRÜLEBİLİR"

Nisan ayında yaşanan borsa düşüşü ve sonrasındaki hızlı toparlanmayı "alışılmadık" olarak tanımlayan Cohen, piyasaların bundan sonra nasıl bir seyir izleyeceğini büyük ölçüde açıklanacak ekonomik verilerin belirleyeceğini söyledi.

"Piyasanın bu verilere nasıl tepki vereceğini görmek istiyorum. Bu, varlıkların doğru fiyatlanıp fiyatlanmadığı konusunda bize çok şey anlatacak" diyen Cohen, olası bir düşüşte ABD borsasında %10 ila %15 arasında bir gerileme olabileceğini, ancak bunun bir felaket anlamına gelmeyeceğini dile getirdi. Ayrıca, borsanın bir süre daha yatay bir seyir izleyerek dar bir işlem aralığında kalabileceğini de sözlerine ekledi.