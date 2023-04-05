Milyarderlerin sayısı da servetleri de azaldı

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 640'a gerilerken, milyarderlerin toplam serveti de 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara indi.

Forbes'un bu yıl 37'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'ne göre dünya çapındaki milyarder sayısı bir önceki yıla göre 28 azalarak 2 bin 640'a düşerken üst üste ikinci azalışını kaydetti.

Ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle milyarderlerin serveti de 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara indi.