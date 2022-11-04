Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! İşte yeni trafik cezaları

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 12 aylık artış yüzde 122.93 oldu. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 seviyesinde gerçekleşmişti. Vergi Usul Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı'nın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma, yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Yeniden değerleme için Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki 12 aylık ortalama artış esas alınıyor.
YENİ ORANLAR
Trafik cezaları yeniden değerleme oranında arttırılıyor. Yeni orana göre:
1 YILLIK PASAPORT 1.083 LİRA
Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranında artırılmış olan harçları 20 katına kadar artırmaya, yarıya kadar indirmeye yetkili bulunuyor. Yeni orana göre pasaport ücretleri:
Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç da 2 bin 732 liradan 6 bin 91 liraya çıkacak.
A sınıfı sürücü belgesi harcı 370.40 liradan 825.73 liraya, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı da bin 116 liradan 2 bin 489 liraya çıkacak. Emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri dört yılda bir komisyonlarca belirleniyor.
MTV NE KADAR OLACAK?
Motorlu Taşıt Vergisi'nde Cumhurbaşkanı, değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkili bulunuyor. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36 olurken, MTV yüzde 25 artırıldı. Bu yetkiyi kullanmaması durumunda silindir hacmi 1300'ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.