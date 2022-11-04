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Giriş Tarihi: 4.11.2022 10:53 Son Güncelleme: 4.11.2022 10:55

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! İşte yeni trafik cezaları

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! İşte yeni trafik cezaları

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2023 yılı vergi, harç, cezalardaki yeniden değerleme oranları belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 12 aylık artış yüzde 122.93 oldu. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 seviyesinde gerçekleşmişti. Vergi Usul Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı'nın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma, yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Yeniden değerleme için Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki 12 aylık ortalama artış esas alınıyor.

YENİ ORANLAR

Trafik cezaları yeniden değerleme oranında arttırılıyor. Yeni orana göre:

  • Ruhsatsız araç kullanmanın cezası 166 liradan 370 liraya,

  • Emniyet kemeri takmama, park yasağı ihlali cezası 196 liradan 436 liraya,

  • Engelli otopark işgali 392 liradan 874 liraya,

  • Seyir halinde cep telefonu kullanmak,

  • Kırmızı ışık ihlali 427 liradan 953 liraya,

  • Kış lastiği takmama cezası bin 137 liradan 2 bin 534 liraya,

  • Alkollü araç kullanmanın cezası bin 906 liradan 4 bin 250 liraya yükselecek.

  • Hız sınırı yüzde 30 aşma cezası yaklaşık 954 lira, yüzde 30 ve daha fazla geçmenin cezası da bin 979 lira olacak.

1 YILLIK PASAPORT 1.083 LİRA

Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranında artırılmış olan harçları 20 katına kadar artırmaya, yarıya kadar indirmeye yetkili bulunuyor. Yeni orana göre pasaport ücretleri:

  • 6 aya kadar 689.74 lira,
  • 1 yıllık bin 83 lira,
  • 2 yıllık bin 646 lira,
  • 3 yıllık 2 bin 338 lira,
  • 3 yıldan fazla da 3 bin 295 lira olacak.

Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç da 2 bin 732 liradan 6 bin 91 liraya çıkacak.

A sınıfı sürücü belgesi harcı 370.40 liradan 825.73 liraya, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı da bin 116 liradan 2 bin 489 liraya çıkacak. Emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri dört yılda bir komisyonlarca belirleniyor.

MTV NE KADAR OLACAK?

Motorlu Taşıt Vergisi'nde Cumhurbaşkanı, değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etmeye yetkili bulunuyor. Geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36 olurken, MTV yüzde 25 artırıldı. Bu yetkiyi kullanmaması durumunda silindir hacmi 1300'ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! İşte yeni trafik cezaları
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