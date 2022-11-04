Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! İşte yeni trafik cezaları

1 YILLIK PASAPORT 1.083 LİRA

Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranında artırılmış olan harçları 20 katına kadar artırmaya, yarıya kadar indirmeye yetkili bulunuyor. Yeni orana göre pasaport ücretleri:

6 aya kadar 689.74 lira,

1 yıllık bin 83 lira,

2 yıllık bin 646 lira,

3 yıllık 2 bin 338 lira,

3 yıldan fazla da 3 bin 295 lira olacak.

Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç da 2 bin 732 liradan 6 bin 91 liraya çıkacak.