Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi

Milyonlarca emeklinin gözü emekli ikramiyelerine çevrildi. Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce artması bekleniyor. 'Türk ve Türkiye Yüzyılı için Kamu Personel Rejimi Önerisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı. Işıkhan, rakam söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade etti.

2024'TE %50 ARTMIŞTI

Geçen yıl bayram ikramiyeleri yüzde 50 artışla her bir bayram için 3 bin liraya yükseltilmişti. Bu yıl aynı oranda artış yapılması durumunda her bir bayram için 4 bin 500 lira ikramiye ödemesi söz konusu olabilecek. Şubat sonuna kadar başvuruda bulunanlar, 1 Mart itibarıyla emekli aylığı almaya başlayan herkes bayram ikramiyesi alabilecek.





YILDA IKI DEFA ÖDENİYOR

Emeklilere bayram ikramiyesi 2018'den bu yana yılda iki defa veriliyor. Emekliler bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan, Kurban Bayramı da 6-9 Haziran'da kutlanacak. Emeklilerin ilk bayram ikramiyelerinin 28 Mart Cuma gününe kadar hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Emekli ikramiyesi her bir bayram için 2018'de 1.000 TL, 2021'de 1.100 TL, 2023'te 2.000 TL, 2024'de de 3.000 TL olmuştu.