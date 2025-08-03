Milyonların gözü enflasyon oranlarında! Yarın belli oluyor: Enflasyon piyasaları nasıl etkileyecek?

Emekli ve memur maaşlarından kira zam oranına kadar çok geniş bir alanı etkileyecek olan temmuz ayın enflasyon oranları yarın belli olacak. Yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 29 olarak açıklandı. İşte enflasyon tahminler…

TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu yarın saat 10:00'da aylık ve yıllık bazda enflasyon verilerini yayımlayacak. TÜFE haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

KİRA ZAMMINI BELİRLEYECEK

Öte yandan açıklanacak enflasyon rakamları ağustos ayı için kira zam oranlarını belirleyecek. Temmuz ayında 12 aylık ortalamalara göre belirlenen kira zam oranı yüzde 43,23 olarak açıklandı.

PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Merkez Bankası 24 Temmuz tarihinde yapılan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından faizleri 300 baz puan düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz politikalarına enflasyon oranlarına göre karar verecek. Temmuz ayında yapılan maaş zamları gibi nedenlerle haziran ayına göre daha yüksek gelmesi bekleniyor. Enflasyon rakamlarının yükselmesi halinde Merkez Bankası'nın faiz politikaları değişebilir. Döviz ve altın kurları faiz kararlarına göre fiyatlanacak.