Mir’e alternatif ‘Ticket’

Türk bankalarının tamamı Rusya ödeme sistemi Mir'den çıktığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından "Rus turist ülkemizde nasıl harcama yapacak?" sorusu akla geldi. Rus turistlerin ağırlıklı olarak paket turlarla ülkemize geldiğine dikkat çeken turizmciler, otel ve uçak paketlerinin peşin satıldığını, bu kararın dışarıda yemek, alışveriş, eğlence gibi ekstra harcamaları etkileyebileceğini belirtiyor. Buna karşı önlem almak için harekete geçen turizmciler, ticket kart benzeri bir formül üzerine çalışıyor.Bankalardan edinilen bilgilere göre, Ruslar Türkiye'de Mir kartla ocak ayından bugüne 500 milyon dolarlık harcama yaptı. Mir kartları ağırlıklı olarak paket turlarda değil, münferit olarak online sitelerden konaklama, uçak bileti alımında ve Türkiye'deki diğer harcamalarda kullanılıyor. Bu kararla birlikte münferit turların paket turlara kayması bekleniyor. Çünkü paket turlarda oteller ödemelerini tur operatörlerinden alıyor ve hali hazırda havale sisteminde bir sıkıntı yaşanmıyor.Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Pegas Touristik'in BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, bu kararın tur operatörlerine olumsuz bir etkisinin olmayacağını söyledi. Sancar, "Mir kartlar daha çok münferit gelişlerde kullanılıyordu. Şimdi onlar da paket turlara yönelecektir. Çünkü biz paketi Rusya'da satıyoruz. Ödemesini alıyoruz. Bunu da Türkiye'deki otellere gönderiyoruz" dedi. Kararın ekstra harcamaları etkileyebileceğini anlatan Sancar, "Bizden paket alıp gelen bir Rus dışarıda yemek yediğinde, alışveriş yaptığında ya da rafting, kayak vs gibi ekstra turlara katıldığında kredi kartı kullanıyordu. Tüm bu harcamaları için yanında yüklü miktarda nakit getirmesi sıkıntı olabilir" diye konuştu.Turizmciler, sorunun çözümü için yaptırımları delmeden ticket kart benzeri bir formül üzerine çalışıyor. Buna göre, Rusya'dan gelecek turistler tur paketlerini satın alırken 'ticket' benzeri bir kart için de para ödemesi yapacak. Restoran, alışveriş, eğlence mekanlarında bu kartı kullanabilecek. Rus turistlerin burada ticket kartlarıyla harcadığı parayı tur operatörleri restoran, alışveriş, eğlence mekanlarına gönderecek.Rus turistin ülkemizde en çok tercih ettiği lokasyon Antalya. Buraya da ağırlıklı olarak paket turlarla gelen Ruslar, dışarıda yemek, alışveriş, ekstra turlar gibi harcamalarda Mir kredi kartını kullanıyordu. Yeni bir formül devreye alınıncaya kadar Rusların nakit parayla gelmesi gerektiğini anlatan turizmciler, "Bu bir miktar ekstra harcamaların oranını düşürür. Ancak Rus turistin en yoğun geldiği sezon mayıs-eylül arası. Yani bu karar yoğun sezonda alınmadığı için kötünün iyisi bir durum yaşıyoruz. Şu anda Antalya otelleri için çok büyük etkisi olmaz" diyor.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Türkiye bankalarına benzeri görülmemiş bir baskı ile yaptığını açıkladı. Peskov, Türk kamu bankalarının Rusya'nın Mir kart ödeme sistemini kullanmayı bırakmaya zorlandığını kaydetti. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bankalar ve ekonomik operatörlerin ABD'nin çok güçlü baskısı altında oldukları açık. Bu karar tamamen benzeri görülmemiş baskı altında verildi. Bu baskıya karşı koymak için yolları ortaklaşa değerlendirmemiz gerekli" diye konuştu.Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısında bulunmuştu. 19 Eylül'de İş Bankası, "OFAC açıklamalarını gördük, değerlendiriyoruz. Bu süreçte Mir operasyonunu askıya aldık" açıklaması yaptı. Aynı gün Denizbank da sistemden çıktığını duyurdu. Dün de üç kamu bankası Mir'den çıktıklarını açıkladı. Mir, Mayıs 2017'de Rusya Merkez Bankası tarafından geliştirilmişti.