Mısır ile ticari ilişkiler ileri seviyeye taşınıyor

''AFRİKA KITASI İÇİN GÜÇLÜ AÇILIMLAR YAPACAĞIZ''

Toplantı sonrası iki mevkidaş ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Bolat yaptığı açıklamada ''Filistinli kardeşlerimizin sıkıntılar ve zorluklar içinde olduğu bir ortamda Türkiye ve Mısır hükümetleri ve iş dünyası olarak güçlerimizi birleştirmek ve daha güçlü bir ekonomik, ticaret ittifakı meydana getirmek için bir arada olmaya karar verdik. Bundan 2 buçuk ay önce 10 yıl aradan sonra ülkemize gerçekleştirilen ziyaret kapsamında önemli konularda mutabakata varılmıştı. Güçlerimizi her iki ülkenin iş dünyası ve halkları yararına birleştirmek ve Afrika kıtası için de güçlü açılımlar yapmak için birlikteyiz. Bundan sonraki temaslarımız daha sık olacak. İş dünyası olarak karşılıklı ticaretimiz daha fazla artacak. Türk heyeti olarak ev kendilerini yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız'' dedi.