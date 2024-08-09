Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Mısır'dan ithal edilen granite damping soruşturması
Giriş Tarihi: 9.8.2024 08:52

Mısır'dan ithal edilen granite damping soruşturması

Mısır menşeli "granit" ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

AA
Mısır’dan ithal edilen granite damping soruşturması

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Mısır menşeli "granit" alımına yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, dampingli olduğu iddia edilen söz konusu ürünün, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucu, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Mısır menşeli granit alımına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır'dan ithal edilen granite damping soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA