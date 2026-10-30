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Giriş Tarihi: 30.10.2026

MKE’den Ürdün’e savunma sanayii çıkarması

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HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MKE’den Ürdün’e savunma sanayii çıkarması
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Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Ürdün'de, Orta ve Büyük Kalibre Mühimmat ile Uçak Bombası Dolum ve Montaj Tesisi'nin kurulumunun tamamlandığını bildirdi. MKE tarafından Ürdün'de kurulan Fişek Üretim Tesisi, 2024 yılından bu yana üretime devam ediyor. Ülkedeki ikinci teknoloji transferi projesi kapsamında Orta ve Büyük Kalibre Mühimmat ile Uçak Bombası Dolum ve Montaj Tesisi'nin kurulumu tamamlandı. Tesisin devreye alınması için son aşamaya gelindi. MKE, tamamlanan ve devam eden çalışmalarıyla 9 ülkede toplam 11 teknoloji transferi projesine imza attı.
#MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI #ÜRDÜN #MKE
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MKE’den Ürdün’e savunma sanayii çıkarması
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