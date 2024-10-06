Mobil bankacılıkta halka açık Wi-Fi kullanmayın

Pandemiyle birlikte hızlanan dijitalleşme süreci iletişim, eğitim, alışveriş, bankacılık gibi bir çok gereksinimin internet üzerinden giderilmesinin önünü açtı. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2020'de 66 milyon olan aktif dijital bankacılık müşteri sayısı, bu yılın haziran sonunda 115 milyona ulaştı. Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam müşteri sayısı ise Haziran 2024 itibarıyla yaklaşık 184 milyon kişi oldu. Mobil bankacılıkta yapılan finansal işlemlerin tutarı 30.2 trilyon yatırım işlemlerinin tutarı ise 6.7 trilyona ulaştı. Dijitalleşme ve internet üzerinden yapılan işlemler arttıkça siber güvenliğin önemi daha da artıyor. Türkiye, en fazla siber saldırıya maruz kalan üç ülkeden biri olurken, son günlerde özellikle internet ve mobil bankacılık işlemlerinden dolayı dolandırıcıların hedefi olan kişi sayısında artış gözleniyor. Bu durum da internet ve mobil bankacılıkta güvenliğin önemini artırıyor. İşte internet bankacılığı işlemlerini güvenli bir şekilde yapabilmek için bazı ipuçları...Ortak kullanıma açık, şifresiz Wi-Fi hizmetleri suçlular tarafından 'oltama' saldırısı olarak kullanılabiliyor. Bu yöntemle kullanıcıların telefonunda bulunan bilgilere erişiliyor. Hastane, zincir kahve ve restoran gibi yerlerde ortak kullanılan Wi-Fi ağlarında internet bankacılığı işlemi yapmayın. Çünkü Wi-Fi sağlayıcısının kötü amaçlı olup olmadığını tahmin etmeniz mümkün değil.İnternet ve mobil şubeye giriş yaparken kullandığınız Akıllı Şifre bilgilerini banka personeli dâhil kimseyle paylaşmayın. Herkesin kullanımına açık, başkalarına ait bilgisayarlarda internet bankacılığı işlemleri yapmayın. Bankalar kişisel bilgilerinizi sizden e-posta veya mesaj yoluyla talep etmez. E-posta veya mesaj yoluyla gönderilen web adreslerine tıklamayın. Farklı web sayfalarından internet şubesine yönlendirilme yoluyla gelen bilgilere inanmayın ve herhangi bir giriş yapmayın.Şifrelerinizi herhangi bir yere yazmayın, bilgisayara veya tarayıcıya kaydetmeyin. İşletim sistemlerinin sonradan keşfedilen güvenlik açıklarını gidermek için güncellenmesi gerekli. İşletim sistemini düzenli olarak güncelleyin. Bilgisayarınıza en az bir adet lisanslı Antivirüs ve casus programlara karşı "anti-spyware" yükleyin. İnternet Şubesi'nde yapılan işlemler bittiğinde ekran penceresini X ile kapatmak yerine "Güvenli Çıkış" butonunu kullanarak işlemi sonlandırın. Şifrelerinizi belirli aralıklarla değiştirin. N İnternet bankacılığı kapsamında yaptığınız işlemlerin kaydı bankalar tarafından tutuluyor. Hesap hareketlerinizi, banka kartı ve kredi kartı harcamalarınızı düzenli olarak kontrol edin.Bankalar kişisel bilgilerinizi mail ya da mesaj yoluyla talep etmez. Kişisel bilgileriniz talep eden mailleri ve mesajları dikkate almayın.Kart bilgilerinizi asla paylaşmayın ve yalnızca güvenilir sitelerde alışveriş yapın.Güvenliğinden ve meşruluğundan şüphe duyduğunuz online formlara asla hassas bankacılık bilgilerinizi girmeyin.Resmi uygulama marketleri dışında uygulama indirmeyin.Ortak kullanılan Wi-Fi ağlarında internet bankacılığı işlemi yapmayın.Her hesabınız için ayrı, benzersiz ve herkes tarafından kolaylıkla tahmin edilemeyecek parola kullanın. Bu parolaları da belli aralıklara değiştirin.Online alışverişlerde sanal kart kullanmayı tercih edin.Akıllı Şifre bilgilerini banka personeli dâhil kimseyle paylaşmayın.Herkesin kullanımına açık, başkalarına ait bilgisayarlarda internet bankacılığı işlemleri yapmayın.Farklı web sayfalarından internet şubesine yönlendirilme yoluyla gelen bilgilere inanmayın ve herhangi bir giriş yapmayın.Şifrelerinizi herhangi bir yere yazmayın, bilgisayara veya tarayıcıya kaydetmeyin.İşletim sistemini düzenli olarak güncelleyin.Bilgisayarınıza en az bir adet lisanslı Antivirüs ve / veya casus programlara karşı "anti-spyware" yükleyin.İnternet şubesinde yapılan işlemler bittiğinde ekran penceresini X ile kapatmak yerine "Güvenli Çıkış" butonunu kullanarak işlemi sonlandırın.Şifrelerinizi belirli aralıklarla değiştirin.Hesap hareketlerinizi, banka kartı ve kredi kartı harcamalarınızı düzenli olarak kontrol edin.Erişmek istediğiniz internet sayfasının adresini tarayıcınızın adres satırına kendiniz yazın ve sık kullanılanlar sekmesine ekleyin.Hesaplarınızda size ait olmayan bir işlem ile karşılaşırsanız acil bir şekilde bankanız ile iletişime geçin.