Mobil dünyasına Türkiye damgası

Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) her yıl İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress- MWC), dün kapılarını açtı. Kongrede, 200'den fazla ülkeden 2 bin 700 katılımcı firma, 1.200 konuşmacı yer alıyor. Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde 21'i milli, 12'si bireysel katılım olmak üzere Türkiye'den de 33 firma ürünlerini sergiliyor. Kongreye milli katılımı İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize ediyor. Etkinliğe Türkiye'den katılan firmalar arasında Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve ULAK Haberleşme yer alıyor.



KRAL VODAFONE STANDINDA

Dün kapılarını açan fuara yapay zekâ teknolojisi damga vurdu. İspanya Kralı 6. Felipe, Mobil Dünya Kongresi'ni ziyaret ederek standları inceledi. Vodafone standına da uğrayan Kral 6. Felipe, son teknolojiler hakkında bilgi aldı.

GÜNDEM YAPAY ZEKÂ

Fuarda açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye'yi yapay zekâda bir start-up ülkesi haline getirmeliyiz. Türk zekâsı ile 'yapay zekâyı' ülkemizin kalkınma teknolojisi yapmalıyız. Yapay zekânın geleceğini tartışmayı ve bu alanda öncü bir aktör olmayı bir sonraki güne bırakma şansımız yok" dedi.

ÇİNLİ DEVDEN ELEKTRİKLİ ARABA

Çinli Xiaomi akıllı telefonlardan ev aletlerine kadar çok geniş bir yelpazede ürünler pazara sunuyor. Şirket fuarda, akıllı telefon serisi Xiaomi 15 ve AIoT cihazlarını sergiledi. Ancak, en çok ses getiren ürünü elektrikli spor otomobili SU7 Ultra oldu. Çin'de yaklaşık 73 bin dolardan (2.6 milyon TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulan bu otomobil ultra güçlü elektrikli motorlarıyla 0'dan 100 km/s hıza 1.98 saniyede ulaşabiliyor. 12 dakikada yüksek hızlı şarj olabilen bu otomobilin menzili ise 630 kilometre.

POWERBANK KULAKLIK OLDU

MWC 2025'te öne çıkan şirketlerden birisi de HMD oldu. Şirket, kulaklık ve kablosuz Powerbank işlevi gören Amped Buds adlı yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Kulaklıkların en dikkat çekici özelliği Qi2 destekli şarj kutusunun telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebilmesi.