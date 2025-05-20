Mobil şebeke göçtü İspanya’da hayat durdu

İspanya, daha önce yaşanan elektrik krizinin ardından bu kez de iletişim altyapısındaki çöküşle sarsıldı. Telefónica'ya ait altyapıdaki arıza milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Telefónica'nın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ağ güncellemesi, sistemde ciddi bir arızaya yol açtı. Bu durum, mobil şebekelerin ülke genelinde çökmesine neden olurken, özellikle acil yardım hattı 112'nin devre dışı kalması büyük krize yol açtı.

ACİL HATLAR SUSTU

Güncelleme sonrası yaşanan sistem çökmesiyle birlikte en az dört özerk bölgede 112 acil yardım hattı çalışmadı. Yetkililer, arızanın sabaha karşı saat 04:00 sularında başladığını, birçok vatandaşın acil durumlarda iletişim kuramadığını ve bu durumun sağlık hizmetlerinde gecikmelere neden olduğunu belirtti. Sadece kamu hizmetleri değil, özel sektör de krizden ağır şekilde etkilendi. Telefónica'nın kurumsal müşterileri arasında yer alan belediyeler, şirketler ve bireysel kullanıcılar, internet erişimi sağlayamadı. İşletmeler yazılımlarına erişemedi, dijital sistemler çöktü ve birçok şirket faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Lojistikten e-ticarete kadar birçok sektör, bağlantı kesintisi nedeniyle büyük maddi kayıplar yaşadı.

'SİSTEMSEL HATA KAYNAKLI'

Telefónica sözcüsü, krizin ağ güncellemesi sırasında oluşan bir sistemsel hatadan kaynaklandığını doğruladı. Mühendislerin sorunu gidermek için yoğun çaba harcadığını da belirtti.