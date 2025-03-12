Mobilde sektörün oyun kurucusu oldu

2024 yılı bilançosunu açıklayan Türk Telekom, yıllık bazda yüzde 11.8 reel büyümeyle 161.7 milyar TL konsolide gelire ulaştı. Yıllık bazda yüzde 30.5 reel artışla 63.1 milyar TL konsolide FAVÖK'e ulaşan ve yıl boyunca 41.5 milyar TL yatırım yapan şirket, 2025 yılı için operasyonel gelirlerinde yüzde 8-9 aralığında büyüme öngörürken, konsolide FAVÖK marjının yüzde 38-40 seviyesinde, yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının ise yüzde 28-29 aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Sadece ülkenin değil bölgemizin bayrak taşıyıcısı olmak istiyoruz. Hem Türkiye olarak hem de sektör olarak kritik bir dönüşümün eşiğindeyiz. Hedefimiz büyük, vizyonumuz geniş, ülkemizin dijital ve teknolojilerine liderlik edecek dönüşümü yapacağız. Ülkemizin teknoloji geliştiren ve ihraç eden vizyonuna katkıda bulunarak, bölgemizde dijitalleşmenin öncülüğünü üstlenmeyi 2025'te de sürdüreceğiz" dedi.

İKİ KOLDAN ÖNEMLİ KATKI

2024 yılı f sonuçlarını değerlendirmesinde, olumlu göstergelerin etkili bir performansa zemin hazırladığını belirten Önal, "Ana iş kollarımız sabit internet ve mobil beklentilerimizin ötesinde başarılı temel performans göstergeleri sergilerken, tüm faaliyet alanlarımız sağlıklı konsolide finansal sonuçların elde edilmesine katkı sağladı" dedi. Şirketin geçen yıl 144.6 milyar TL olan konsolide gelirlerin yüzde 11.8 reel artışla 161.7 milyar TL'ye yükseldiğini ifade eden Önal, şunları söyledi: "FAVÖK yüzde 30.5 reel artışla 63.1 milyar TL, FAVÖK marjının ise 560 baz puan artışla yüzde 39.1 olarak gerçekleşti. Sabit internet ve mobil hizmetleri toplam faaliyet gelirlerimizin yüzde 74.2'sini oluşturdu. İki iş kolu gelirlerindeki toplam 17.6 milyar TL'lik artışın yıllık büyümeye önemli katkı sağladı. Toplam yatırım harcamaları yıllık bazda yüzde 11.5 reel yükselişle 41.5 milyara ulaştı. Yatırım harcamalarının gelire oranı yüzde 25.7 oldu."

ABONE SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Bu dönemde Türk Telekom'un toplam abone sayısı 53.2 milyona ulaşırken, mobil segmentteki büyüme ivmesi rekorlar getirdi. Mobil numara taşıma pazarında 3 yıldır en çok tercih edilen operatör olduklarını söyleyen Önal, "Mobil abone sayısını yıl boyunca rekabetin oldukça üzerinde 1.1 milyon artırarak 27.3 milyona yükselttik. Mobil iş kolundaki servis gelirlerinde rakiplerimize oranla iki kat, mobil abone kazanımında da 4 kat büyüme oranı ile sektörde oyuncu kurucu olduk" dedi. Önal, Türk Telekom'un söz konusu dönemde teknoloji ihraç etme vizyonuyla yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Türkiye'yi uçtan uca fiber ağlarla donatmayı sürdüren şirket, yılında fiber altyapı uzunluğunu 475 bin kilometreye taşıdı. Fiber ağı, 33.1 milyon haneye ulaşarak kapsama alanı daha da genişlettiklerini söyleyen Önal, şöyle konuştu: "Türkiye'nin dijital dönüşümünde kritik rol oynayan fiberdeki gücünü mobile taşıyarak Fiber Mobilite çağını başlattık. 5G'ye en hazır operatör olarak dünya ortalamasının da üzerinde mobil istasyonlarının yüzde 54'ünü fiberle bağladık."



YÜZDE 8-9 BÜYÜME HEDEFİ

2025 yılına ilişkin beklentilerini de açıklayan Önal, operasyonel gelirlerinde yüzde 8-9 bandında büyüme, konsolide FAVÖK marjında yüzde 38-40 aralığında seyreden bir oran ve yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranında yüzde 28-29 seviyelerinde bir performans öngördüklerini söyledi. Şirket, 53.2 milyon abonesiyle sektördeki konumunu sürdürürken, yüksek hızlı interneti ülkenin dört bir yanına ulaştırma hedefiyle fiber yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Önal, "Ülkemizi geleceğin teknolojilerine hazırlarken, her ilde, her ilçede fiber altyapıyı güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024 yılı sonunda fiber ağ uzunluğumuz 475 bin kilometreye ulaştı" dedi.

5G'YE EN HAZIR OPERATÖRÜZ

BU yıl ihalesi yapılması beklenen 5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstlendiklerini belirten Önal, 5G teknolojisinde öncü çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Türkiye'nin ilk canlı 5G maç yayını, ilk 5G destekli çevrimiçi uzaktan ameliyat, ilk otonom traktör gibi birçok yeniliği hayata geçirdik. Türkiye'nin dijital dönüşümünü için global teknoloji devleriyle işbirliklerimizi sürdürürken, yerli teknoloji ekosistemine yaptığımız yatırımlarla da ülkemizin 5G yolculuğuna katma değer sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.