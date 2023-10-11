Mobilyacılar fiyatları sabitliyor

TicaretBakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklamasının ardından bu çağrıya mobilyacılardan da yanıt geldi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 45 bini aşkın üreticisi, 50 bin mağazası ve 500 bine yakın çalışanıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif iş kollarından mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSFED üyesi 15 dernekle birlikte aldıkları karara göre yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmayacaklarını söyledi. Güleç, "Aldığımız kararın, insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz" dedi. Öte yandan gıda perakendecilerine yapılan indirim çağrısına Migros ve A101'den de karşılık geldi. Migros kasım sonuna kadar 15 bini aşkın üründe yüzde 20'den 50'ye kadar indirim sunacak. A101 de 1.000 üründe yüzde 50 indirimle enflasyonla mücadeleye destek verecek.