’Model’ ülke Türkiye! Ünlü profesör tek tek sıraladı: ’Avrupa sizden çok şey öğrenecek’

"AVRUPA'NIN ENERJİ KRİZİNDE TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"

Türkiye'nin, enerji sistemlerini ve güzergahlarını çeşitlendirdiğine vurgu yapan Schafer, "Daha güvenilir şekilde boru hatlarıyla doğal gaz ithal ederken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısını da oluşturdu. Böylece, Avrupa'nın olduğu gibi sadece LNG altyapısına da mahkum kalmadı. Avrupa'nın enerji krizi sırasında Türkiye'den öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye, enerji kaynak ve güzergahı çeşitlendirmesinde iyi bir model olarak öne çıkıyor" dedi.