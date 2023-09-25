Mondihome Bir Saha Daha Kazandı!

Mağazalaşma çalışmalarına hızla devam eden marka 381. şubesinin açılışını İstanbul MetroCity AVM'de gerçekleştirdi.





Geçtiğimiz günlerde spor çatısı altında buluşan Kayseri'nin iki önemli değeri Mondihome ve transfer tahtasının açılmasının ardından oldukça hareketli günler yaşayan Mondihome Kayserispor, karşılaşma öncesi Akçay Mobilya MetroCity AVM mağazasının açılışında bir araya geldi.





Düzenlenen açılış törenine Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'Su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım, Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, teknik heyet, yöneticileri ve futbolcuları ile çok sayıda basın mensubu katıldı.





'Kısa süre önce isim sponsoru olduğumuz şehrimizin değeri Mondihome Kayserisporumuzla önemli bir karşılaşma öncesinde mağaza açılışımızda bir araya gelmekten çok mutluyuz' şeklinde açıklama yapan Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım; 'Şube açılışımızın markamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, yarınki karşılaşmada Mondihome Kayserisporumuza başarılar diliyorum.' dedi.



