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Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:00 Son Güncelleme: 20.10.2023 09:55

Moody's İsrail'in kredi notunu "negatif" izlemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ardından Moody's de, İsrail'in kredi notunu "negatif" izlemeye aldı.

Moody’s İsrail’in kredi notunu negatif izlemeye aldı

Moody's'den yapılan açıklamada, İsrail'in "A1" olan uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden ihraççı notlarının, not indirimi için incelemeye alındığı belirtildi.

Moody's'in kredi notu görünümü daha önce "durağan" seviyesindeydi.

Açıklamada, Moody's'in aynı zamanda çatışmanın borç göstergelerinde önceden beklenen olumlu eğilimleri kesintiye uğratıp uğratmayacağını veya tersine çevirip çevirmeyeceğini de değerlendireceğine işaret edildi.

Moody's, mevcut askeri çatışmanın İsrail'in kurumlarını, özellikle de politika yapıcılığının etkinliğini, mali ve/veya ekonomik gücünü maddi olarak zayıflatacağı sonucuna varırsa muhtemelen İsrail'in notunu düşüreceğini belirtti.

Fitch hafta başında yapılan açıklamada, Ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden "A" olan kredi notunun jeopolitik gelişmeler nedeniyle "negatif" izlemede olduğunu açıklamıştı.

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Moody's İsrail'in kredi notunu "negatif" izlemeye aldı
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