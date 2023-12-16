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Giriş Tarihi: 16.12.2023 08:48 Son Güncelleme: 16.12.2023 08:50

Moody’s Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir rapor yayımlamadı.

Moody’s Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı

Moody's'in takviminde Türkiye ile ilgili bu yılın son olası değerlendirme tarihi 15 Aralık 2023 olarak bulunuyordu.

Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye için güncelleme yapılmadığı belirtildi.

Moody's'in değerlendirme için tarih vermesi, bir güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Moody's belirtilen tarihleri pas geçebiliyor veya bir değişiklik olması durumunda belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "durağan" görünüm ile "B3" olarak değerlendiriyor.

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Moody’s Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
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