Morgan Stanley TCMB faiz tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk toplantısına sayılı günler kaldı. Yabancı kurumlardan tek tek faiz tahminleri de gelmeye başladı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Aralarında Hande Küçük'ün de yer aldığı banka ekonomistlerinin 20 Ocak tarihinde servis ettiği nota göre Morgan Stanley tahmini belli oldu. Banka TCMB'dan perşembe günü 250 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor. Banka notta, TCMB'nin gelecek indirimler için veri bağlantılı yaklaşımları için yönlendirmesini devam ettirmesini öngördüklerini kaydetti.

CARRY TRADE İŞLEMLERİNE DESTEK OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEK

Morgan Stanley değerlendirmesinde sterilizasyon araçlarının TL likiditesindeki son artış göz önünde alındığında odakta kalmaya devam edeceğini kaydetti. Banka ekonomistlerinin değerlendirmelerine göre makro stratejide yüksek reel faizlerin carry trade işlemlerinde destek oluşturmaya devam edecek.

Bankanın notunda TCMB'nin politikayı gevşetme konusunda temkinli olacağı beklentisi öne çıkarken, bu durumun enflasyon beklentilerini de aşağı çekeceği öngörüldü. Banka ekonomistlerinin değerlendirmesinde bankanın euro/TL tarafında opsiyonlar aracılığıyla kısa pozisyon tavsiyesine devam ettiği belirtildi.