Morgan Stanley’den petrol arzı uyarısı

Morgan Stanley, rafinerilerdeki bakım çalışmalarını gerekçe göstererek petrol arzında sıkıntıların yaşanabileceğini ifade etti. Banka, bakım kaynaklı üretim kesintilerinin normal seviyelerin 2,5 katına çıkabileceğini söyledi. Ayrıca, sıkışıklığın 2027 yılına kadar sürmesi bekleniyor.

Bankaya göre savaş kaynaklı arz sıkıntıları sona erse bile petrol ürünlerinde arz sorunları devam edebilir. Morgan Stanley analistlerinin değerlendirmesinde, rafineri bakım faaliyetlerinde olağan dışı büyüklükte bir artış yaşanacağına dikkat çekildi.

EK KESİNTİ YAPILABİLİR

Banka raporuna göre, dünya genelindeki rafinerilerde planlanan bakım kaynaklı üretim kesintilerinin 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar günlük 3,4 milyon varil artması bekleniyor.

Analistler, söz konusu artışın normal seviyelerin 2,5 katına karşılık geldiğini belirtti.

Raporda, planlanan bakım kaynaklı kesintilerin Orta Doğu ve Rusya'daki rafinerilerin mevcut üretim azaltımlarından daha büyük olacağı ifade edildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör