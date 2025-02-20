Moskova’ya Türk çıkarması

Tekstil sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Collection Premiere Moscow'a (CPM), 138 Türk hazır giyim firması damga vurdu. Binlerce alıcı ve satıcıyı buluşturan dev fuarın Türkler için büyük bir önem taşıdığını söyleyen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, "2024'te Rusya'ya 342 milyon dolarlık hazır giyim ihraç ettik. Rusya- Ukrayna savaşı sona ererse bu yılın ikinci yarısından sonra ihracatımızı 1 milyar dolara çıkartırız" dedi.

700'DEN FAZLA MAĞAZAMIZ VAR

Hazır giyimde küresel oyuncu olduklarını söyleyen Paşahan, "Dünyanın altıncı, Avrupa Birliği'nin üçüncü tedarikçisiyiz. Rusya'da 50'den fazla Türk markasının 700'ün üzerinde mağazası var. Ruslar Türk markalarını çok seviyor. Sektörümüzü daha güzel günlerin beklediğine inanıyoruz" diye konuştu.