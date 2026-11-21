Brent petrol
fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından yurt içinde motorinin litre fiyatına ortalama 6.50 lira indirim yapıldı. Dün pompa satış fiyatlarına yansıyan indirimle birlikte İstanbul
ve Ankara
'da motorinin litre fiyatı 90 lira altına geriledi. İndirimle motorin İstanbul'da 88.80 liraya, Ankara'da ise 89.90 liraya gerileyerek 90 liranın altına indi. Motorin fiyatlarında yaşanan indirimin ardından benzinde de fiyat düşüşü gündeme geldi. Benzinin litre fiyatına da bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.86 TL indirim yapılması bekleniyor. İstanbul'da benzinin litresi Avrupa Yakası'nda 71.30 TL, Anadolu Yakası'nda ise 71.10 TL. Ankara'da 72.30, İzmir
'de ise 72.50 TL'den satılıyor.