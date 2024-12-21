MSA modern köy enstitüleri kuracak

Mutfak Sanatları Akademisi 'Mesleki Eğitim Algı Araştırması'nı yayımladı. Türkiye'deki asıl problemin işsizlik değil "mesleksizlik" olduğunu vurgulanan araştırmada, problemin ana kaynağının mesleki eğitim üzerindeki olumsuz algılar olduğunu belirtiliyor. MSA, mesleki eğitim algısını değiştirmek için modern "Köy Enstititüleri" projesini başlatmaya hazırlanıyor. MSA Yönetici Direktörü Sitare Baras, "Türkiye'nin belirli noktalarında bebek bakımı, çocuk bakımı ve yetişkin bakımı ile ilgili bir okul kurgusu üzerine çalışıyoruz. Ege Bölgesi'nde de tarım, hayvancılık, gastronomi ve pazarlama üzerine farklı bir okul kuracağız. 2026 yılında açmayı hedefliyoruz" dedi.