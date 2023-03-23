MSB ve SSB anlaştı: MEMATT geliyor!

43 MEMATT'IN TESLİMATI YAPILDI

Türkiye'nin mayın temizleme konusunda dışa bağımlılığını bitirmek ve mayın sahalarının emniyetli, etkili ve hızlı şekilde temizlenmesi için 2019'da ASFAT tarafından MEMATT için tasarım faaliyetlerinin başladığı anımsatılan açıklamada, MEMATT'ın askeri fabrikalar ve özel sektör işbirliğiyle bir yıldan kısa sürede tasarlanıp üretildiği vurgulandı.

Açıklamada, yakın zamanda 6 MEMATT'ın Türkiye'ye teslim edildiği, ayrıca Azerbaycan'a 20, Togo'ya 2, Burkina Faso'ya 2 olmak üzere 3 ülkeye MEMATT ihraç edildiği bildirildi.