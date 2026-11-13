Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri MSCI 18 hisseyi endeksten çıkardı
Giriş Tarihi: 13.11.2026

MSCI 18 hisseyi endeksten çıkardı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MSCI 18 hisseyi endeksten çıkardı
  • ABONE OL
Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 2 yeni hissenin eklendiğini, 18 hissenin çıkarıldığını bildirdi. MSCI, küresel endekslerde 30 Kasım seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre, Astor Enerji ve Sabancı Holding Türkiye standart endeksinden çıkarılarak küçük ölçekli şirketler endeksine eklendi. Küçük ölçekli şirketler endeksinden de Ahlatcı Doğal Gaz, Altınkılıç Gıda ve Süt, Batıçim Batı Anadolu Sanayi, Batıçim Çimento Sanayi, Eczacıbaşı İlaç, Gen İlaç ve Sağlık, Hektaş, Işıklar Enerji ve Yapı, LDR Turizm, Lydia Holding, Margün Enerji Üretim, Odine Solutions, Pasifik Eurasia Lojistik, Peker Gayrimenkul Yatırım, Ral Yatırım Holding, Selçuk Ecza Deposu, Tera Yatırım Teknoloji Holding ve Türk Traktör çıkarıldı. Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyon aldıklarını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
MSCI 18 hisseyi endeksten çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA