MSCI 18 hisseyi endeksten çıkardı

Küreselendeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini duyururken, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 2 yeni hissenin eklendiğini, 18 hissenin çıkarıldığını bildirdi. MSCI, küresel endekslerde 30 Kasım seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre, Astor Enerji ve Sabancı Holding Türkiye standart endeksinden çıkarılarak küçük ölçekli şirketler endeksine eklendi. Küçük ölçekli şirketler endeksinden de Ahlatcı Doğal Gaz, Altınkılıç Gıda ve Süt, Batıçim Batı Anadolu Sanayi, Batıçim Çimento Sanayi, Eczacıbaşı İlaç, Gen İlaç ve Sağlık, Hektaş, Işıklar Enerji ve Yapı, LDR Turizm, Lydia Holding, Margün Enerji Üretim, Odine Solutions, Pasifik Eurasia Lojistik, Peker Gayrimenkul Yatırım, Ral Yatırım Holding, Selçuk Ecza Deposu, Tera Yatırım Teknoloji Holding ve Türk Traktör çıkarıldı. Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyon aldıklarını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör